Ljubomir Stanisic, chef de "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI, é a nova contratação da SIC, canal onde irá integrar projetos transversais do Grupo Impresa "que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo", assinalou o comunicado oficial emitido na passada sexta-feira pela estação.

Em comunicado, a TVI frisou que "Ljubomir Stanisic rescindiu unilateralmente o contrato de trabalho". "Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano, ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas. Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic", frisou o canal em comunicado partilhado nas redes sociais por Nuno Santos, diretor geral.

Em entrevista ao Observador, Ljubomir Stanisic frisou que tem de "agradecer ao máximo à TVI por tudo o que deram, oportunidades e liberdade". Apesar disso, o chef sublinhou à publicação que "Nuno Santos esteve mal" ao justificar o adiamento do início das gravações devido à sua dor no joelho, "que tinha sido operado”.

"Não tem nada a ver! Sou o melhor soldado que qualquer televisão teve na vida e para entrar na guerra é preciso bons soldados”, garantiu Ljubomir Stanisic ao Observador.