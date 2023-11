Ljubomir Stanisic e Lourenço Ortigão desentenderam-se na cozinha do "Hell’s Kitchen Famosos".

Na emissão que foi para o ar este domingo, 5 de novembro, o chef e o ator discutiram durante uma das provas do programa da SIC. "A massada estava boa de sabor, mas estava um pouco mais líquida do que deveria estar”, disseLourenço Ortigão.

"Não vale a pena arrancares", respondeu Ljubomir Stanisic. "Se o chef me vai humilhar e vai chamar [o cliente], prefiro fazer outra em cinco minutos. O chef está a dizer que vai chamar o cliente para saber se não se importa de comer uma sopa", acrescentou o concorrente do programa da SIC.

"Humilhar? Vou-te humilhar? És um menino mimado com o comportamento que estás a ter agora. Não faças essa cara que estou a falar contigo seriamente", frisou o chef. "Estás a cuspir-me na cara. Não te metas no meu serviço, no meu trabalho e não me ofendas", rematou.

