A TVI está a trabalhar numa nova grelha para tentar conquistar novamente os espectadores. Segundo a edição deste sexta-feira, dia 23 de agosto, do Correio da Manhã, Ljubomir Stanisic será um dos grandes trunfos do canal.

De acordo com o jornal, a terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha" já está a ser preparada e o chef deverá arrancar as gravações do programa em setembro. A estreia deverá acontecer entre outubro e dezembro.

O programa da TVI já contou com duas temporadas. Em abril, em entrevista a Vítor Gonçalves, na RTP1, o chef revelou que já estava cansado do programa da TVI e que não quer que a sua imagem fique apenas associada ao formato.

Na conversa, Ljubomir Stanisic frisou ainda que não interpretava uma personagem em "Pesadelo na Cozinha". "Sou aquela pessoa, diariamente trabalho assim. O formato leva-nos para reagir assim. Digo asneiras", confessa.