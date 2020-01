A temporada de "Pesadelo na Cozinha" chegou ao fim no passado fim de semana, mas Ljubomir Stanisic não se vai já despedir do pequeno ecrã. No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, às 21h30, o chef vai recordar os melhores e os piores momentos de todas as edições programa.

"Ljubomir vai viajar até ao passado para fazer uma revisão de quatro anos de 'Pesadelo na Cozinha'. O chef faz um balanço das temporadas anteriores, enquanto é recordado os proprietários mais teimosos, os serviços com mais 'lodo' e as cozinhas mais caóticas", explica a TVI.

No site, o canal promete ainda mais "surpresas". "Contudo, se acha que as surpresas ficam por aqui, desengane-se, o nosso programa também vai espreitar o presente, mostrando como estão atualmente alguns dos restaurantes intervencionados", revela a estação de Queluz de Baixo.