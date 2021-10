"Locke & Key" regressa à Netflix no dia 22 de outubro. Esta quarta-feira, dia 6, a Netflix revelou o primeiro trailer da segunda temporada da série que acompanha três irmãos que decidiram mudar-se para o seu antigo lar depois da morte do pai, e descobrem que a casa tem chaves mágicas que lhes oferecem uma variedade de poderes e capacidades.

"Quando o patriarca de uma família é assassinado em circunstâncias misteriosas, os três irmãos Locke e a sua mãe mudam-se para a Casa das Chaves, a casa ancestral da família, que descobrem estar cheia de chaves mágicas com uma possível ligação à morte do pai. Enquanto exploram as diferentes chaves e os poderes de cada uma, os jovens Locke despertam um demónio que não olhará a meios para as roubar", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Criada por Carlton Cuse ("Perdidos", "Bates Motel") e Meredith Averill ("A Maldição de Hill House"), esta é "uma série de mistério sobre uma história de autodescoberta que gira à volta do amor, da perda e dos laços inquebráveis que definem o significado de família".

"Locke & Key", da Netflix, é uma adaptação televisiva da banda desenhada best-seller de Joe Hill e Gabriel Rodriguez.