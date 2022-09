A primeira série Marvel que terá uma segunda temporada, “Loki”, foi “uma das grandes surpresas” da plataforma de streaming Disney+, disse este sábado o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante a D23 Expo.

“Loki foi uma das grandes surpresas do Disney+”, afirmou Feige. “Foi um dos maiores sucessos do Disney+ e este elenco é uma das razões para isso”, sublinhou o presidente, referindo-se à primeira temporada lançada em junho de 2021.

As gravações da segunda temporada estão a decorrer há várias semanas e a Marvel revelou um 'clip' no segundo dia da D23 Expo, evento anual para os fãs da Disney que decorre em Anaheim, Califórnia.

Os novos episódios vão ser lançados no verão de 2023, ainda sem data concreta. O protagonista, Tom Hiddleston, esteve em palco na D23 para falar do regresso ao complexo “Deus da Mentira”.

“É uma honra voltar para ser Loki” disse Hiddleston. “A ação recomeça no ponto em que foi deixada no final da primeira temporada, com Loki de volta à Autoridade da Variância Temporal”.

Só que agora, explicou, “Mobius e Hunter B-15 não parecem saber quem ele é”.

Owen Wilson, o ator que interpreta Mobius, referiu que a segunda temporada “vai responder à questão de como se chegou aqui”.

Hiddleston acrescentou que haverá novos personagens “para explorar um infinitamente mais perigoso multiverso sempre em expansão”.

Mais novidades

Além da primeira segunda temporada de uma série, os estúdios da Marvel também estão a trabalhar no seu primeiro 'spin-off'. Trata-se de “Echo”, baseado na personagem Maya Lopez da série “Hawkeye - Gavião Arqueiro”, protagonizada pela atriz surda Alaqua Cox.

“Daredevil: Born Again”, “Secret Invasion” e “Ironheart” são outras séries do MCU que estão a ser produzidas para o Disney+ e foram mostradas em pequenos 'clips' na D23 Expo.

Muito bem recebidas pela audiência foram as imagens inéditas da sequela de “Pantera Negra”, “Wakanda Para Sempre”, que chega às salas de cinema a 11 de novembro.

Winston Duke, que regressa ao papel de M’Baku, disse que os fãs vão ver Wakanda “depois da Guerra do Infinito, depois de Endgame, em que tudo mudou”. O ator prometeu “tecnologia nunca antes vista” e disse que tudo será “maior e melhor”.

Encerrada a fase 4 da Marvel, Kevin Feige falou do início da fase 5, que será oficializada com o lançamento do filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, a 17 de fevereiro de 2023.

Antes disso, os estúdios vão assinalar o Halloween com o seu primeiro especial temático, a estrear no Disney+ já a 7 de outubro, intitulado “Werewolf by Night”. As imagens mostradas na D23 Expo mostraram um filme a preto e branco inspirado nos clássicos de terror.

Depois, a 28 de julho de 2023, estreará nos cinema “The Marvels”, com três heroínas do universo: Capitã Marvel (Brie Larson), Ms Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Bem mais para a frente, os fãs da Marvel irão ter um novo filme do Capitão América, “New World Order”, o filme “Thunderbolts”, que juntará David Harbor, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh e Sebastian Stan, e ainda “Fantastic Four”, realizado por Matt Shakman, que esteve à frente de “WandaVision”. Todos estão previstos para 2024.

Na sessão do segundo dia de D23, também a Lucasfilm mostrou imagens inéditas das suas próximas séries Star Wars, embora não tenha referido qualquer projeto de longa-metragem.

“Andor” com Diego Luna, uma prequela de “Rogue One”, é já a próxima série a estrear, a 21 de setembro.

Depois serão lançadas seis curtas animadas de Dave Filoni, “Tales of the Jedi”, a 26 de outubro, seguidas da segunda temporada da série animada “The Bad Batch” a 4 de janeiro de 2023.

Sem datas concretas estão as séries “Ahsoka” com Rosario Dawson, que ainda está a ser filmada, a terceira temporada de “O Mandaloriano” com Pedro Pascual, prometida para fevereiro de 2023, e “Skeleton Crew”, com Jude Law, que começou as gravações recentemente.

“Tem sido absolutamente incrível expandir a narrativa com o Disney+”, afirmou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. “O formato do 'streaming' deu-nos uma enorme oportunidade”, comentou.

A D23 Expo, que reúne os maiores fãs da Disney de todo o mundo, decorre em Anaheim até domingo, 11 de setembro.