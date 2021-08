O ator vai juntar-se ao elenco da série "O Clube", do serviço de streaming da SIC. "Lourenço Ortigão é o novo rosto da SIC e vai começar a trabalhar de imediato como coprotagonista da terceira temporada de uma das produções da OPTO – ‘O Clube’. Este é o primeiro dos desafios previstos para o ator, entre os quais se destaca uma novela a estrear em 2022", adianta o canal.

"O Lourenço tem tudo a ver com a SIC. (…) É um grande profissional, dotado de uma capacidade inata de criar empatia com o público e com reconhecido valor artístico, que a SIC quer potenciar em diferentes formatos, géneros e plataformas, a começar pela OPTO. (…) O Lourenço sabe bem o que quer e tem uma visão integrada e transversal sobre a nossa actividade, o que representa uma mais valia adicional. Bem-vindo à família", sublinhou Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

"Estou muito feliz por começar esta ligação com a SIC. É bom juntar-me a uma equipa que sinto que acredita em mim e que partilha comigo os mesmos valores e uma perspectiva de futuro que me identifico. (…) Estou muito entusiasmado com o que aí vem", confessa Lourenço Ortigão.