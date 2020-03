Mafalda Castro, influencer, repórter do "The Voice Portugal" e apresentadora do programa das manhãs da Mega Hits, vai mudar-se para a TVI. O anúncio foi feito pela jovem nas redes sociais.

"Os meus pais dizem me para não ter medo da mudança e é por isso que não tenho. Não podia estar mais feliz por fazer parte da equipa de apresentação do 'Big Brother' e desta mudança da TVI de ter este grande canal a acreditar em mim", escreveu na sua conta no Instagram.

"O 'Big Brother' vai ser o primeiro grande desafio nesta que é a minha nova casa nos próximos tempos, a TVI! Obrigada ao Nuno Santos pelo voto de confiança e a quem segue o meu percurso desde o início, desde os looks do dia, desde o blog, desde o 'MTV it girls', do 'The Voice', da MegaHits ou desde ontem...obrigada", frisou.

A nova edição do "Big Brother" estreia no dia 22 de março, na TVI.