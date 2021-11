A análise das audiências da estreia da CNN Portugal, canal de informação que substituiu a TVI24, feita pela Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands, refere que o novo canal "atingiu nas suas primeiras horas de transmissão mais de 1,4 milhões de portugueses, a que corresponde um 'share' de 3,9%".

O novo canal, que resulta de uma parceria da Media Capital com a CNN, arrancou na segunda-feira, dia 22 de novembro, às 21:00.

"Neste período horário (21:00 – 02:30), a CNN Portugal foi o sexto canal mais visto em Portugal, ficando apenas atrás dos canais generalistas, da CMTV e do consumo de Outros (visionamento residual de canais não auditados e outras utilizações do televisor, que inclui 'streaming' e consolas)", refere a Universal McCann (UM).

Destaque que "nos seus primeiros 60 minutos de transmissão, o canal foi o mais visto entre os principais concorrentes – CMTV, SIC Notícias e RTP3", aponta a agência de meios do grupo Mediabrands.

"Se olharmos para a performance média da última semana da TVI24 (semana 46), infere-se que no mesmo período horário (21:00-02:30), o antigo canal da Media Capital posicionou-se na 13.ª posição dos mais vistos e verificou um 'share' médio de 1,1%, algo distante do atual número de estreia da CNN Portugal, que, fruto do interesse e curiosidade dos portugueses, atingiu estes valores no primeiro dia", adianta.

A estreia da CNN contou com o regresso da jornalista Judite de Sousa como pivô escolhida para apresentação do Jornal CNN, o primeiro conteúdo transmitido pelo canal.

"Este foi o 27.º programa mais visto do dia, sendo o mais visto entre os canais 'Pay TV' [canais pagos], já que alcançou uma audiência total de 984 mil telespetadores, tendo registado um 'share' de 6,5%", refere a Universal McCann.

De acordo com a UM, "a estreia da CNN Portugal registou um impacto imediato, especialmente durante a primeira hora de emissão, altura em que liderou em 'Pay TV'", salientando que, com o decorrer da tarde, notou-se um "crescente interesse" dos espetadores, que foram sintonizando na TVI24 antes da sua substituição pelo novo canal.

"Neste dia de estreia, o ponto mais alto de audiências da CNN Portugal deu-se nos primeiros cinco minutos da emissão, altura em que mais de meio milhão de portugueses estava sintonizado no novo canal da Media Capital", refere a UM.