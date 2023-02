Um novo drama está a atingir "Yellowstone" e pode mesmo colocar um inesperado ponto final já este ano coma a série de maiores audiências da atualidade na televisão por cabo norte-americana.

A imprensa norte-americana avança que Matthew McConaughey está em conversações com Taylor Sheridan, criador e argumentista dessa série, para outro "spinoff", seguindo o sucesso de "1883", com Tim McGraw, Faith Hill e Sam Elliott, e "1923", com Helen Mirren e Harrison Ford. Embora ainda sem decisões finais, espera-se que vários atores de "Yellowstone" se transfiram para a nova série.

Esta parece ser a solução tanto de Sheridan como da Paramount Network perante um impasse que surgiu por causa dos problemas para manter a participação de Kevin Costner, a principal estrela de "Yellowstone".

Segundo o Deadline, o ator tinha imposto a si mesmo trabalhar 65 dias na série por temporada, mas quis reduzir a 50 para a primeira parte na atual quinta temporada, que terminou a 1 de janeiro. Para a segunda parte, que deverá ser lançada no verão, apenas quer filmar durante uma semana.

Ao mesmo tempo, Costner está envolvido na produção de "Horizon", um projeto de paixão onde é o protagonista, realizador, argumentista e produtor, "pago do seu bolso", que marca o seu regresso ao género do 'western' épico que lhe valeu os Óscares por "Danças com Lobos": a primeira parte do filme foi rodada entre agosto e novembro do ano passado, e a segunda deve arrancar esta primavera.

Uma vez que tem o papel do patriarca John Dutton, tudo isto está a ser "uma fonte de frustração" para Sheridan, mas também a causar "problemas de moral" para os outros atores da série, que junta Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Com as negociações a prosseguirem, mas sem nenhum acordo à vista, a revista The Hollywood Reporter avança que a Paramount Network rejeitou a proposta mais recente de Costner e optou por avançar com outra série, mas algumas fontes alertam que estas notícias da saída do ator e do fim de "Yellowstone" podem fazer parte das táticas de negociação.

Em comunicado, a Paramount Network diz: "Não temos notícias para dar. Kevin Costner é uma grande parte de 'Yellowstone' e esperamos que seja assim por muito tempo. Graças à mente brilhante de Taylor Sheridan, estamos sempre a trabalhar nas expansões da franquia deste mundo incrível que ele construiu. Matthew McConaughey é um talento fenomenal com quem adoraríamos fazer parceria".