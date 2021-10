Os Måneskin, vencedores da edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção, estiveram esta terça-feira, dia 26 de outubro, no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". No talk show norte-americano, a banda italiana interpretou o tema "Beggin'".

Nas redes sociais, a atuação conquistou os fãs e tem sido destacada nos grupos dedicados ao Festival Eurovisão da Canção.

No início de julho, a banda vencedora do festival da Eurovisão alcançou o primeiro lugar no Top 50 Global do Spotify com a sua versão do tema "Beggin'", tema de 1967 popularizado pelos Four Seasons. A canção faz parte do primeiro álbum dos Måneskin.

Veja o vídeo: