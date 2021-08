A manhã desta quinta-feira, dia 5 de agosto, não foi fácil para Maria Botelho Moniz. Antes do arranque do programa "Dois às 10", a apresentadora caiu nas escadas da TVI e magoou-se no joelho.

"Atrasei-me, vim a correr e caí à porta da TVI. Espalhei-me ao comprido nas escadas da TVI. Esfolei o joelho", contou a apresentadora da estação de Queluz de Baixo no arranque da emissão do programa das manhãs.

Já durante a emissão desta quinta-feira, na cozinha instalada no estúdio, Maria Botelho Moniz queimou-se. "Caiu-me aqui e queimou-me… E hoje já tive um dia complicado", frisou a apresentadora da TVI.