Ao longo de cinco episódios, "Manhãs de Setembro" acompanhou o quotidiano de Cassandra, uma mulher transexual que trabalha num serviço de entregas de dia e canta à noite num bar. Mas embora tenha sido inicialmente apresentado como minissérie, o drama brasileiro ambientado nos subúrbios de São Paulo vai ter mais uma temporada, anunciou esta terça-feira a Amazon Prime Video.

Estreada em julho na plataforma de streaming, "Manhãs de Setembro" teve como centro da narrativa a chegada do filho da protagonista, que este desconhecia, fruto de uma relação antiga. Essa dinâmica deverá manter-se nos próximos episódios da série criada por por Josefina Trotta ("Amigo de Aluguel"), Alice Marcone ("Born to Fashion") e Marcelo Montenegro ("Lili, a Ex") e dirigida por Luís Pinheiro ("Samantha!") e Dainara Toffoli ("A5 Five").

Aposta da O2 Filmes, produtora de Fernando Meirelles ("Cidade de Deus"), o drama protagonizado pela cantora trans Linike tem ainda no elenco Karine Teles ("Benzinho"), Gustavo Coelho (no seu primeiro papel), Thomas Aquino ("Bacurau"), Isa Ordoñez ("Treze Dias Longe do Sol"), Clodd Dias ("Entrega Para Jezebel"), Gero Camilo ("Carandiru"), o cantor Paulo Miklos ("Califórnia") e a cantora Linn da Quebrada ("Segunda Chamada").

A data de estreia da segunda temporada não foi anunciada.