A temperatura subiu em Las Encinas. A quarta temporada de "Elite" estreou-se na passada sexta-feira, dia 18 de junho, e as cenas mais íntimas têm dado que falar nas redes sociais.

Manu Ríos, uma das novas caras do elenco da série espanhola, protagoniza algumas das cenas de sexo da nova temporada. Em entrevista ao site SensaCine, o ator revelou que gravou as primeiras cenas no seu primeiro dia. "Lembro-me do meu primeiro dia... é tudo junto. Oito e meia da manhã, uma meia, nu... imaginem", recordou o jovem ator.

"Ao início ficava um pouco desconfortável (...) Fiquei com um pouco de vergonha, qualquer pessoa ficaria, mas era necessário e a personagem pedia isso, então fizemos da melhor maneira possível", acrescentou Manu Ríos ao site brasileiro F5.

Manu Ríos é uma das novas caras da série e veste a pele de Patrick Blanco, jovem que vai mudar a relação entre Ander e Omar.

