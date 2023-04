Manuel Luís Goucha esteve recentemente à conversa com Maria Botelho Moniz no programa das tardes da TVI, a propósito da polémica crónica de Alexandre Pais no jornal Correio da Manhã.

No final da entrevista foi para o ar um momento publicitário em que o apresentador promove um produto de emagrecimento. O segmento rapidamente chegou às redes sociais e as críticas multiplicaram-se.

Na manhã desta quarta-feira, dia 19 de abril, Manuel Luís Goucha falou sobre o momento na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar" do programa "As Três da Manhã", da Renascença. "Foi um tiro no pé. Não meu, mas da produção. Aliás, é deselegante, depois daquela conversa, eu promover um produto para emagrecer", frisou.

"Foi um tiro no pé, mas eu sou completamente alheio. Até porque, reparem, nem tinha a mesma roupa. Tinha sido gravado e estava elencado para seguir à conversa, mas não houve o cuidado de perceber que nunca poderia ser naquele dia", rematou.

Veja o vídeo: