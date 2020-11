Marta Bateira, conhecida como Beatriz Gosta, foi uma das convidadas da emissão desta terça-feira, dia 3 de novembro, do "Você na TV". A humorista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

"No 'Você na TV', o apresentador tem uma conversa descontraída acerca dos alto e baixos de trabalhar em televisão, com Marta Bateira: mais conhecida pela sua personagem Beatriz Gosta", resume a produção do programa.

"Somos loucos", atirou Manuel Luís Goucha no arranque da conversa com Marta Bateira.

Veja aqui o vídeo.