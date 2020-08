Cristina Ferreira está de volta à TVI como diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

O regresso à "casa de origem" acontece dois anos depois da sua ida para a SIC, estando o "início de funções marcado para 1 de setembro de 2020".

À TV 7 Dias, uma fonte do canal avança que a apresentadora vai regressar às manhãs da TVI já no fim do mês. "Será uma espécie de boas-vindas e está a ser planeada uma semana toda em festa, com alguns acontecimentos especiais no 'Você na TV!'. (…) Além disso, as pessoas estão com saudades da dupla Cristina/Goucha", revelou uma fonte da estação à publicação.