Na emissão desta terça-feira, dia 9 de novembro, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Eládio Clímaco. "No 'Goucha', Manuel Luís Goucha aproveita a presença de Eládio Clímaco para recordar e celebrar o seu percurso televisivo", resumiu a produção do talk show.

No final da entrevista, o apresentador da estação de Queluz de Baixo elogiou o colega. "Quando era miúdo, olhava para a televisão encantado e sempre soube que esta era a vida que eu queria. Por isso, sou muito grato à vida porque, ao longo destes anos, só fiz aquilo que sempre ambicionei fazer", começou por frisar Manuel Luís Goucha.

"E tinha como modelo de elegância este senhor [Eládio Clímaco]. Sempre disse em minha casa: um dia, quero fazer televisão e quero ter a elegância deste senhor. Não a tenho, mas bem tenho tentado", frisou.

