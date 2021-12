Manuel Luís Goucha vai surpreender os concorrentes do "Big Brother" e entrar na 'casa mais vigiada do país' a noite de sexta-feira, 24 de dezembro.

"Vai ser diferente. Será uma emoção para eles, que estão fechados há três meses. Vou levar-lhes presentes da família. (...) Se calhar, também levo uma prenda minha para cada um deles", revelou o apresentador da TVI à revista TV Guia.

"Como vou passar a meia-noite junto dos finalistas, acabo por entrar no meu dia de aniversário com eles. Só espero que não me cantem os ‘Parabéns’ porque seria piroso, mas sei lá se não apago as velas", acrescentou.