Manuela Moura Guedes estreou a rubrica "A Procuradora", na SIC, em outubro de 2018. O segmento incluído no "Jornal da Noite" esteve no ar até junho de 2019. Em entrevista à revista TV Guia, a jornalista revelou que a colaboração com o canal chegou ao fim devido a pressões e desentendimentos.

"Comecei por ter 18 minutos, acabei com oito. Tinha uma pessoa da pesquisa a trabalhar comigo e levaram-na. Enfim... Sei que receberam muitas pressões para me afastar e também sei que é preferível terem o Francisco Louçã e o Marques Mendes, gente muito independente, como todos bem sabemos", frisou Manuela Moura Guedes à revista.