Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas da emissão deste fim de semana de "Em Família", da TVI.

No programa, a apresentadora do "Dois Às 10" falou sobre os comentários de ódio nas redes sociais. "Eu descobri, nesta fase, o melhor e pior das redes sociais. As pessoas dizem coisas muito feias", confessou.

"Já me disseram que o meu filho não pediu para nascer... o que é que estou a fazer ao pôr alguém no mundo", contou Maria Botelho Moniz na conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.

"Há coisas engraçadas. Recebo muitas partilhas de dicas", acrescentou a apresentadora da TVI. "Há quem te ataque só porque sim", rematou.