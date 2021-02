No próximo sábado, dia 27 de fevereiro, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua vão conduzir a emissão do programa "Em Fanília", da TVI. Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a estação de Queluz de Baixo avança ainda que o especial será dedicado à amizade.

"Este sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua voltam a abrir as portas do 'Em Família' para celebrar a amizade Recebemos amigos de infância de caras bem conhecidas da TVI, descobrimos amizades para lá da ficção ou dos programas, ouvimos projetos musicais feitos com colegas e companheiros de uma vida", adianta a TVI.

"Deixe -se ficar connosco no seu sábado: garantimos-lhe muitas surpresas e animação, a melhor música e boas histórias! Porque os amigos são a família que escolhemos", remata o canal.