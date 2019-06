Nos últimos dias surgiram alguns rumores sobre uma possível saída de Maria Cerqueira Gomes da TVI. A apresentadora saiu do Porto Canal em janeiro para se juntar a Manuel Luís Goucha em "Você na TV". Atualmente, a portuense é anfitriã de "A Tua Cara Não Me É Estranha".

Na última gala em direto do programa de domingo, em conversa com os jornalistas, a apresentadora garantiu que irá continuar na TVI. "Não vou sair. Não me passou pela cabeça. Estou muito feliz na TVI. Prefiro evitar essas coisas, é assim que eu lido com elas. Sou muito focada em termos profissionais e sinto-me muito acarinhada", disse Maria Cerqueira Gomes, citava pela revista Vidas.

"Estou a adorar este programa. Gosto do formato, do ambiente, dos concorrentes. Foi um desafio que me foi dado sem estar a contar e acho que me tenho saído bem. Isso reflete-se no facto de me sentir feliz a fazê-lo. Acho que é o programa certo para um domingo à noite em família", frisou a apresentadora.