Nos últimos dias surgiram alguns rumores sobre uma possível saída de Maria Cerqueira Gomes da TVI. A apresentadora saiu do Porto Canal em janeiro para se juntar a Manuel Luís Goucha em "Você na TV". Atualmente, a portuense é anfitriã de "A Tua Cara Não Me É Estranha".

Na manhã desta quarta-feira, dia 12 de junho, no arranque do programa das manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes e o comentador Serginho brincaram com os rumores, ao som da canção "Vais Partir", de Clemente.

Em comunicado, citado pela revista Vidas, a agência que representa a apresentadora frisou que as notícias não passam de rumores. "A Maria está a iniciar o seu percurso na TVI e muito focada no seu trabalho e não se desfoca com estes rumores e suposições", conta a assessoria de Maria Cerqueira Gomes.