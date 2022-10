A quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 23 de outubro, e Diogo Carvalho foi um dos protagonistas. Na audição, o concorrente interpretou o tema "Clássico", dos The Gift, e conquistou Marisa Liz.

No final da atuação, a mentora não escondeu a emoção. "Isto é tudo muito estranho porque eu não estava a conhecer a música. Gostei logo das coisas todas que fizeste, das notas e da harmonia. (...) De repente, como isto é dos The Gift... eu devo ser, tipo, a maior fã da Sónia Tavares que existe no mundo. Eu adoro a Sónia", confessou Marisa Liz.

"Digo isto em televisão, mesmo. Já convidei a Sónia para cantar umas 50 vezes, ela diz-me que não. Mas eu vou continuar a tentar porque ela é das melhores cantoras que já existiram e no mundo inteiro. Ela é inacreditável. Onde é que está a câmara? Sónia Tavares se me tiveres a ouvir, eu não desisto, porque sou maluca", rematou a cantora.

Veja aqui a atuação de Diogo Carvalho.