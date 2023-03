Não há boas notícias para os fãs de "House of the Dragon". Apesar das gravações da segunda temporada ainda não terem arrancado, já há algumas informações sobre o que está a ser preparado.

Segundo o site Deadline, a segunda temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos", vai ter oito episódios e não fez, como aconteceu na primeira parte da série da HBO Max. De acordo com as informações avançadas, o serviço de streaming decidiu encurtar o novo capítulo porque está já a planear uma terceira temporada.

Com a mudança no número de episódios, os criadores e argumentistas de "House Of The Dragon" tiveram de alterar alguns dos episódios. Para a HBO, a decisão foi "positiva para a série, a longo prazo".