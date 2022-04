"A Media Capital manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Muñoz, nome maior da representação em Portugal. Fez teatro, cinema e televisão, trabalhou com centenas de profissionais do espetáculo e marcou milhares de espectadores com o seu talento, entrega e amor à arte. Dedicou 80 dos seus 93 anos de vida à representação e 21 deles foram passados na TVI", recorda a Media Capital em comunicado.

Na nota enviada ao SAPO Mag, o grupo relembra que a atriz se estreou no canal em 1990, como protagonista da novela “Todo o tempo do mundo”. Seguiram-se projetos como “Olhos de Água”, “Equador”, “Mar de Paixão”, “Destinos Cruzados”, “A impostora” e “Quer o destino”, já em 2020. No início deste ano, Eunice Muñoz ainda fez uma participação especial em “Festa é Festa”, ao lado de Maria do Céu Guerra.

"A notícia da morte de Eunice Muñoz foi recebida com profunda tristeza e consternação na Media Capital. A experiência e a sabedoria da atriz enriqueceram as produções nas quais participou e a sua alegria e generosidade marcaram todos aqueles que com ela se relacionaram", frisa a Media Capital.

"O Grupo, o seu Conselho de Administração e os seus colaboradores endereçam as mais sentidas condolências à família e amigos de Eunice Muñoz. O seu legado artístico fará parte da história e do futuro da cultura do nosso país e a sua memória permanecerá para sempre neste grupo de media", remata o grupo em comunicado.