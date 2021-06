O MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, lança em exclusivo o BOMSOM TV, o novo canal de TV dedicado à música africana, 100% em português, que conta com o apoio do cantor Anselmo Ralph.

Disponível na posição 142 da grelha MEO para todos os clientes com o pack extra de canais, o BOMSOM TV "propõe-se a desafiar os amantes da música com blocos de programação própria, com destaque para Kizomba Show, Lolipo ou Novidades". "Vários dos conteúdos serão transmitidos a partir de Portugal e Angola, havendo também espaço para a cobertura de eventos musicais internacionais, em direto e diferido", explica o MEO em comunicado.

O operador adianta ainda que, ao longo do verão, "a programação do canal vai sendo progressivamente enriquecida para corresponder às novidades musicais que marcarão a temporada".

"É com enorme orgulho que vejo mais um sonho tornado realidade. É a partir deste momento que a música Africana ganha uma voz mais ativa no país que tão bem nos tem recebido. Serão garantidas muita diversão e diversidade na nossa emissão diária", sublinha Anselmo Ralph.

Para João Epifânio, Chief Sales Officer B2C da Altice Portugal, "em linha com a estratégia da Altice Portugal para promoção e proteção da língua portuguesa, é com enorme orgulho que lançamos mais um projeto para dar palco aos artistas lusófonos, permitindo aos amantes da música acederem, através da TV do MEO, a conteúdos com a qualidade garantida pelos parceiros BOMSOM e a Creative Channels".

"Acima de tudo, queremos agradecer toda a confiança que o MEO voltou a colocar na nossa equipa, vindo este projeto fortalecer a parceria entre as duas empresas. É com grande satisfação que acolhemos o facto de o Anselmo Ralph ter escolhido a nossa empresa para estabelecer esta parceria para a criação do BOMSOM TV. O BOMSOM TV vem marcar a diferença, mas isso iremos ver nas 24 horas de emissão que o canal terá para oferecer", acrescenta Márcio Lourenço, CEO da Creative Channels.

O lançamento do BOMSOM TV acresce, numa aposta reforçada na diversificação de conteúdos, a outros conteúdos de música já disponíveis na TV do MEO, desde logo o canal Alma Lusa ou serviços premium, como o Stingray Music, com opções em todos os géneros musicais.