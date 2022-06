O MEO apresenta em exclusivo em Portugal o Home & Garden TV, da Warner Bros Discovery, o novo canal de TV dedicado ao lar, com propostas de decoração, imobiliário e de transformação de casas.

Com o mote "o lugar onde és feliz", o Home & Garden TV recorre a especialistas da área, grandes estrelas de TV e famílias, propondo reformas para a casa e transformações dos vários espaços como forma de atrair os seguidores da temática.

"O novo canal propõe-se desafiar os amantes do lar com formatos de sucesso internacionalmente reconhecidos, como Good Bones, Brother vs. Brother, Boise Boys, Property Brothers, Home Town, My Lottery Dream House, Christina on the Coast, entre outros, introduzindo novas ideias promotoras da casa como um espaço de família e amor", frisa o MEO.

Disponível na posição 127 da grelha MEO, o Home & Garden TV está acessível a todos os clientes com o Pack Extra de Canais (ADSL e Fibra com MEOBox, Android TV, Apple TV e MEO Go).