Michele Morrone ficou conhecido mundialmente graças a "365 Dias", o filme polaco que estreou no início de junho na Netflix e que liderou, um pouco por todo o mundo, o ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska é comparada a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Antes de participar no filme, Michele Morrone fez parte do elenco principal da série "Il Processo", lançada em 2019. A produção italiana está disponível na Netflix e conta com oito episódios.

"O homicídio de uma adolescente afeta uma procuradora com ligações à vítima, um advogado à procura de um caso importante e uma suspeita que afirma estar inocente", resume a Netflix na sinopse da série.

Em "Il Processo", o ator veste a pele de Claudio Cavalleri, jovem que se casa com Linda, a principal suspeita do crime.