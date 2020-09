A antiga primeira-dama norte-americana Michelle Obama está a preparar um especial de comédia em parceria com a empresa ATTN. A informação é avançada pelo Deadline, que adianta ainda que o programa especial irá para o ar no dia 14 de agosto no canal ABC.

"VOMO: Vote Or Miss Out" (nome do especial de comédia) vai contar com a participação de Larry David, Susie Essman, Chris Rock, Amy Schumer, JB Smoove, Wanda Sykes, Usher e LeBron James + More Than A Vote. O grupo Migos também se vai juntar à emissão que será conduzida por Kevin Hart.

Tiffany Haddish, Scarlett Johansson, Will Ferrell, Jay Leno, Jaden Smith e Willow Smith. Também participam Tim Allen, Whitney Cummings, Kaia Gerber, Charlamagne tha God, Cristela Alonzo, 2 Chainz, Arnold Schwarzenegger, o governador Larry Hogan, Ann Romney e Cindy McCain, Lil Baby também deverão fazer pequenas participações no "VOMO: Vote Or Miss Out".

Segundo o site, o programa tem com objetivo incentivar os cidadãos dos Estados Unidos a irem votar nas próximas eleições presidenciais, marcadas para novembro.