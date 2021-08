Miguel Herrán, ator conhecido por vestir a pele de Rio em "La Casa de Papel" e de Christian em "Elite", partilhou um emotivo desabafo na sua conta no Instagram.

"Tenho saudades dos meus cães, dos treinos, dos passeios fora da rota... a comida, a mota, das viagens com os meus amigos, da minha aldeia e do seu frio, de fazer acrobacias com a minha bicicleta. E da minha mãe", confessou o ator nas redes sociais.

"Este verão é diferente, não tenho nada do que me define como indivíduo", frisou. "Porém, não mudaria por um instante a oportunidade de fazer o melhor que sei fazer... julgar ser outra pessoa. Criar, experimentar, interpretar", rematou o ator espanhol.