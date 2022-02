"O Padrinho" foi um grande sucesso de bilheteira, ganhou Óscares e tornou-se um dos títulos mais marcantes saídos Nova Hollywood dos anos 1970, lançado as carreiras do realizador Francis Ford Coppola e Al Pacino, além de relançar a de Marlon Brando. O filme e a sequela de 1974 são considerados dois dos melhores filmes de todos os tempos.

Mas muitos não sabem como foram tumultuosos os bastidores da produção e é aí que entra "The Offer" [A Oferta ou A Proposta, em tradução literal].

A Paramount+ divulgou o 'teaser trailer' da minissérie de 10 episódios, destacando Miles Teller como o produtor Albert S. Ruddy e Matthew Goode como Robert Evans, o principal responsável pelos filmes no estúdiio Paramount, a tentar avançar com a adaptação ao cinema do romance de Mario Puzo apesar da oposição direta da máfia por causa da representação dos italo-americanos e dos esforços de... Frank Sinatra.

No elenco principal estão ainda Giovanni Ribisi como o patrão do crime Joe Colombo, Dan Fogler como Coppola, além de Colin Hanks, Juno Temple e Burn Gorman.

Entre os muitos secundários, destacam-se Justin Chambers (como Marlon Brando), Anthony Ippolito (Al Pacino), Frank John Hughes (Frank Sinatra) e Patrick Gallo (Mario Puzo), além de Michael Gandolfini, Eric Balfour e até Lou Ferrigno (o antigo Hulk).

Ainda sem indicação de um lançamento na maioria da Europa, a Paramount+ vai lançar os primeiros três episódios de "The Offer" a 28 de abril.

VEJA O TRAILER.