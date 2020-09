Depois de ter recebido Jorge Jesus, treinador do SL Benfica, no programa de estreia, Cristina Ferreira vai estar à conversa com Marta Temido esta terça-feira, dia 29 de setembro. A apresentadora confirmou a presença da ministra da Saúde na sua conta no Instagram, partilhando uma fotografia da 'ficha de convidado'.

Ainda na SIC, Marta Temido esteve à conversa com a apresentadora no "Programa de Cristina". Quase nove meses depois, a ministra da Saúde volta a aceitar o convite da nova diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Esta semana, "Dia de Cristina" vai para esta terça-feira, a partir das 10h00, na TVI.