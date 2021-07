Mj Rodriguez, que veste a pele de Blanca Rodriguez em "Pose", entrou para a história dos Emmys ao tornar-se a primeira mulher trans a ser nomeada para uma das principais categorias dos prémios mais importantes da indústria da televisão.

A norte-americana está na corrida pelo galardão de Melhor Atriz em Série Dramática pela sua personagem em "Pose", produção que pode ser vista na HBO Portugal (todas as temporadas) ou na Netflix (as primeiras duas temporadas). Emma Corrin ("The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Uzo Aduba ("In Treatment"), Jurnee Smollet ("Lovecraft Country") também estão nomeadas na categoria.

Antes de Mj Rodriguez, apenas duas atrizes trans entraram na corrida aos Emmys, mas em categorias secundárias - Laverne Cox, de "Orange Is The New Black", esteve nomeada em 2014, 2017, 2019 e 2020 para Melhor Atriz Convidada em Série de Drama; e Rain Valdez ("Razor Tongue"), em 2020 na categoria de Melhor Atriz em Minissérie de Comédia ou Drama.

"Acredito que este é um momento crucial", frisou Mj Rodriguez à Variety, acrescentando que espera que seja o primeiro de muitos passos da Television Academy.

"The Crown" e "The Mandalorian" seguem na frente da corrida da 77.ª edição dos Emmys com 24 nomeações cada. "WandaVision" (23), "The Handmaid's Tale" (21), "Saturday Night Live" (21), "Ted Lasso" (20), "Lovecraft Country" (18), "Gambito de Dama" (18) e "Mare of Easttown" (16) também estão entre as favoritas dos prémios televisivos.

A HBO/ HBO Max lidera a corrida, com um total de 130 nomeações. A Netflix ocupa o segundo lugar, com 129, seguida pelo Disney+ (71) e pela NBC (46).

Em comunicado, a academia lembra que "Bridgerton", "Lovecraft Country" e "The Boys" estão pela primeira vez na corrida ao galardão de Melhor Série Dramática. "Pose", "The Crown", "The Mandalorian", "This Is Us e "The Handmaid's Tale" também estão nomeadas na categoria.

Segundo a Television Academy, 75% dos nomeados para Melhor Série de Comédia são novos na categoria, incluindo "Cobra Kai", "Emily em Paris", "Hacks", "Pen15", "Ted Lasso" e "The Flight Attendant". "black-ish" e "The Kominsky Method" estão novamente na corrida ao prémio.

Os atores Jonathan Majors ("Lovecraft Country"), Josh O'Connor ("The Crown") e Regé-Jean Page ("Bridgerton") receberam as suas primeiras nomeações dos Emmy para Melhor Ator em Série Dramática, juntando-se a anteriores vencedores desta categoria: Sterling K. Brown ("This is Us"), Billy Porter ("Pose") e Matthew Rhys ("Perry Mason").

Emma Corrin ("The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Uzo Aduba ("In Treatment"), Jurnee Smollet ("Lovecraft Country") e Mj Rodriguez ("Pose") são as candidatas a Melhor Atriz em Série Dramática.

Noutras categorias de representação, destacam-se as nomeações de Kate Winslet ("Mare Of Easttown"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha) e Elizabeth Olsen ("WandaVision"), em Melhor Atriz em Minissérie Dramática, e Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Jean Smart ("Hacks"), Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Allison Janney (Mom") e Aidy Bryant ("Saturday Night Live"), na área de comédia.

Jason Sudeikis (Ted Lasso") recebeu a sua primeira nomeação como Ator numa Série de Comédia, enquanto o anterior vencedor Kenan Thompson, já distinguido com um Emmy pelo trabalho em "Saturday Night Live", foi agora nomeado pelo programa em nome próprio, "Kenan". Anthony Anderson ("black-ish"), seis vezes nomeado nesta categoria, Michael Douglas ("O Método Kominsky") e William H. Macy ("Shamless") são os outros nomeados em comédia.

"Last Week Tonight", de John Oliver, com mais de 20 Emmys conquistados em oito temporadas, permanece entre os candidatos a Melhor Programa de Comédia, com sete nomeações.

"Friends: The Reunion", que no final de maio reuniu o elenco da sitcom estreada nos anos de 1990, consegue quatro nomeações, na área de Melhor Programa Especial.

Segundo o Deadline, apenas entraram na corrida produções com episódios estreados entre 1 de junho de 2020 e 31 de maio de 2021.

Os vencedores dos Emmys são conhecidos a 19 de setembro, numa cerimónia apresentada por Cedric the Entertainer. Com muita experiência no género (Critics’ Choice Television Awards, NAACP Image Awards, Soul Train Awards, TV Land Awards), o comediante é a estrela da série de comédia "The Neighborhood", da CBS, o canal que este ano transmite o evento, marcado para 19 de setembro.

Após a edição virtual do ano passado num gigantesco e praticamente vazio Staples Center, em Los Angeles, "batizada" pelo anfitrião Jimmy Kimmel como os "Pand-Emmys" e que bateu o recorde negativo de audiência para o canal ABC (6,1 milhões de espectadores nos EUA), os Emmys também vão regressar à sua "casa" tradicional, o Microsoft Theatre de Los Angeles, com a presença limitada de público.