A atriz brasileira Chica Xavier, conhecida por telenovelas como "Sinhá Moça" ou "O Rei do Gado", morreu na madrugada do passado domingo aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo seu neto, Ernesto Xavier, ao portal G1.

De acordo com a família, a morte deveu-se a um cancro do pulmão, que já tinha levado ao internamento da atriz Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde passou os últimos dias.

Com uma carreira de mais de 60 anos, Chica Xavier tornou-se conhecida através de participações em telenovelas, filmes e peças de teatro. Além das supracitadas "Sinhá Moça" e "O Rei do Gado", teve papéis em "Dancin’ Days", "Renascer", "Pátria Minha", "Cara & Coroa" ou "Força de um Desejo". A telenovela "Cheias de Charme", de 2012, registou o seu trabalho mais recente. No cinema, integrou o elenco de filmes como "O Assalto ao Trem Pagador", "A Partilha" ou "Nosso Lar".

Chica Xavier foi também produtora teatral e editou o livro "Chica Xavier canta sua prosa. Cantigas, louvações e rezas para os orixás" (1999), prefaciado pelo amigo Miguel Falabella, e ilustrado por uma das suas filhas, Izabela d'Oxóssi. Em 2013, foi publicada a sua biografia, "Chica Xavier: Mãe do Brasil", escrita por Teresa Montero.

A atriz era casada com o ator Clementino Kelé, do qual teve três filhos.