Sônia Guedes, atriz brasileira que teve um percurso no teatro, cinema e televisão, morreu esta segunda-feira, dia 3 de junho, aos 86 anos. No início deste ano, a artista celebrou 65 anos de carreira.

A atriz ficou conhecida ao participar em diversas novelas brasileiras, como "Malu Mulher” (1979), “Barriga de Aluguer” (1990) e “Mulheres Apaixonadas" (2003). O seu último trabalho em televisão foi em "Chiquititas", em 2013.

Ao longo da carreira, Sônia Guedes foi galardoada com vários prémios, como o de Melhor Atriz no Festival de Cinema Luso-Brasileiro (2012) e no Festival de Abu Dhabi (2012).