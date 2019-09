O ator de "Star Trek: Deep Space Nine", Aron Eisenberg , que interpretou Nog na série de 1990, morreu no sábado, dia 21 de setembro. O norte-americano tinha 50 anos.

A notícia foi confirmada nas redes sociais pela sua esposa, Malissa Longo. "Ele estava tão motivado a dar o seu melhor em qualquer trabalho que lhe fosse apresentado", frisou na sua conta no Facebook.

Aron Eisenberg participou em todas as temporadas de "Star Trek: Deep Space Nine", tendo sido convidado ainda para "Star Trek: Voyager". "The Liars 'Club", "Beverly Hills Brats", "Playroom" e "The Horror Show" foram outros dos trabalhos do ator.