A atriz Conchata Ferrell, conhecida por vestir a pele de Berta na série "Dois Homens e Meio", morreu esta terça-feira, dia 13 de outubro, aos 77 anos. De acordo com o site Deadline, atriz morreu devido a complicações causadas por uma paragem cardíaca.

A notícia foi confirmada por um porta-voz da Warner Bros. Television à revista Variety.

Além de "Dois Homens e Meio", no pequeno ecrã, a atriz participou em "Grace e Frankie", "Buffy, Caçadora de Vampiros", "As Teias da Lei" ou "Sabrina, a Bruxinha Adolescente". No cinema, Conchata Ferrell fez parte do elenco de filmes como "Eduardo Mãos de Tesoura" ou "Erin Brockovich".

Conchata Ferrell recebeu duas nomeações aos Emmys, na categoria de Melhor Atriz Secundária, pelo seu trabalho na série "Dois Homens e Meio" ("Two and a Half Men", no título original).

No Twitter, Charlie Sheen recordou a colega. "Uma amiga genuína, uma perda chocante e dura", escreveu nas redes sociais.