O ator Dustin Diamond, que ficou conhecido ao vestir a pele de Screech na série "Já Tocou" ("Saved by the Bell"), morreu esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, aos 44 anos. A notícia foi confirmada pelo agente do ator em comunicado.

O ator tinha sido diagnosticado com um cancro e hospitalizado há apenas três semanas. Segundo a imprensa norte-americana, o estado de saúde de Dustin Diamond agravou-se nos últimos dias, tendo sido transferido para os cuidados paliativos.

"Ele foi diagnosticado desta forma violenta e implacável cim cancro maligno há apenas três semanas. Na altura, o cancro consegui espalhar-se rapidamente (...) Dustin não sofreu. Não precisava de ficar submerso em dor", frisou a agência do ator em nota citada pelo site Deadline.

O ator começou a sua carreira com pequenos papéis em telefilmes, como "Yogi's Great Escape". "Good Morning, Miss Bliss", em 1988, foi o primeiro papel regular do ator no pequeno ecrã, que serviu de base para "Já Tocou" ("Saved by the Bell") - na popular série, Dustin Diamond vestiu a pele de Screech. Nos anos seguintes voltou à personagem, por exemplo em "Já Tocou Na Faculdade".

No pequeno ecrã, participou ainda em reality shows, como "Celebrity Fit Club", "The Weakest Link" e "Celebrity Boxing 2".

Mais recentemente, em 2017, o ator participou em "Your Pretty Face Is Going to Hell" e, em 2020, fez parte do projeto "Catching Up".

O ator escreveu ainda um livro de memórias sobre a série "Já Tocou". Intitulado "Behind the Bell", o livro revela algumas supostas controvérsias relacionadas com os membros do elenco.