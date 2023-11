A atriz norte-americana Frances Sternhagen morreu na segunda-feira em New Rochelle, Nova Iorque, aos 93 anos. O seu filho confirmou a notícia hoje ao jornal The New York Times, de causas naturais.

Uma das grandes damas do teatro, foi nomeada sete vezes para os Tony entre 1972 e 2002, o maior prémio dos palcos nos EUA, conquistando-o em 1974 por "The Doctor", de Neil Simon, e por uma nova encenação de "A Herdeira" em 1995.

Uma das outras nomeações foi por "A Casa do Lago" em 1979, criando o papel que, na adaptação ao cinema em 1981, foi entregue a uma estrela, Katharine Hepburn, que ganhou um dos quatro Óscares da carreira.

Foi a participação como convidada em vários episódios de três séries incontornáveis da TV americana das décadas de 1990, 1990 e 2000 que a tornou um rosto familiar do grande público: foi a mãe de Cliff (John Ratzenberger) em "Cheers, Aquele Bar", recolhendo duas nomeações para os Emmys; a avó do doutor Carter (Noah Wyle) em "Serviço de Urgência"; e a mãe de Kyle MacLachlan em "O Sexo e a Cidade", recolhendo mais uma nomeação para os Emmys.

Para o pequeno ecrã, destaca-se ainda o papel da avó sulista da personagem de Kyra Sedgwick na série "The Closer" em 15 episódios entre 2006 e 2012. Entre as décadas de 1960 e 1970, também trabalhou em várias telenovelas.

O seu trabalho mais recente foi para o cinema, um papel secundário na comédia dramática "Nunca Digas Nunca" (2014), um filme de Rob Reiner protagonizado por Michael Douglas e Diane Keaton que não fica para a história da carreira de nenhum dos envolvidos.

Mais relevantes foram as participações em quatro filmes: "Outland - Atmosfera Zero" (1981), onde contracenou com Sean Connery; "Misery - O Capítulo Final" (1990), também de Rob Reiner; "Em Nome de Caim" (1992), de Brian De Palma; e "The Mist - Nevoeiro Misterioso (2007), de Frank Darabond.

Outros títulos conhecidos para o grande ecrã foram "O Segredo de Fedora" (1978), de Billy Wilder; "Amar de Novo" (1979), de Alan J. Pakula; "O Dia da Independência" (sem relação com o famoso filme de ficção científica) (1983); "Doutor Sarilhos" (1991), com Michael J. Fox; e "Julie & Julia" (2009), com Meryl Streep e Amy Adams; e "Winter, O Golfinho" (2011).