Popular autor de novelas da televisão brasileira, como "Escrava Isaura", "Dancin' Days" ou "Vale Tudo", Gilberto Braga morreu esta terça-feira, aos 75 anos. O brasileiro era considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia.

Segundo o site G1, que cita o sobrinho de Gilberto Braga, o autor estava internado há uma semana devido a uma infeção generalizada.

Criador de vilões inesquecíveis, a primeira experiência de Gilberto Braga em telenovelas aconteceu em 1974, com "Corrida do Ouro". Já o primeiro sucesso chegou dois anos depois, com "Escrava Isaura".