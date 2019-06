Max Wright, ator norte-americano conhecido especialmente por ter vestido a pele de Willie Tanner na série "Alf, Uma Coisa do Outro Mundo", morreu na quarta-feira, dia 26 de junho, vítima de um linfoma. A notícia foi confirmada pela família ao TMZ.

De acordo com o site, o ator de 75 anos, que morreu na sua casa em Hermosa Beach, Califórnia, lutava contra um cancro há vários anos.

Max Wright ficou conhecido por dar vida a Willie Tanner , o pai adoptivo de Alff na série dos anos 1980. A produção do canal norte-americano NBC esteve no ar entre 1986 e 1990 e, em Portugal, foi transmitida pela RTP1.

"Norm", "Murphy Brown", "Friends", "Cheers" e "Dudley" foram outros dos trabalhos do norte-americano no pequeno ecrã. Já no cinema, Max Wright fez parte do elenco de filmes como "O Espetáculo Vai Começar", "A Golpada – Parte II" e "A Neve Caindo Sobre os Cedros".

O ator também se aventurou nos palcos, tendo-se estreado na Broadway em 1968 com "The Great White Hope". Max Wright esteve ainda nomeado a um prémio Tony, pelo o seu papel em "Ivanov".

Nas redes sociais, colegas e fãs reagiram à morte do ator de 75 anos: