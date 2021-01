Mira Furlan, atriz que participou em séries como "Lost" ou "Babylon 5", morreu no passado dia 20 de janeiro, aos 65 anos. A notícia foi confirmada por Michael Straczynski, criador de "Babylon 5", nas redes sociais.

Nas redes sociais, Michael Straczynski recordou Mira Furlan como "uma mulher gentil", "uma atriz talentosa" e uma "amiga". "Sabíamos que a saúde de Mira estava fragilizada (...) Recebemos um e-mail há e achei que ela estava a melhor", explicou.

As causas da morte da atriz ainda não são conhecidas.

Nascida em Zagreb, em 1955, Mira Furlan era uma atriz de teatro, cinema e TV. Além de "Lost" ou "Babylon 5", a atriz fez parte do elenco do filme "O Pai foi em viagem de Negócios" ("When Father Was Away on Business"), de Emir Kusturica.