Stevie Lee, o ator conhecido por ter participado no filme "Jackass 3D" e por ter feito parte do elenco da série "American Horror Story", na manhã da passada quarta-feira, dia 9 de setembro. O ator e lutador de wrestling tinha 54 anos e as causas da morte ainda não são conhecidas.

Segundo o jornal britânico Independent, a família confirmou a morte do ator, frisando que foi "inesperada". O Huffington Post avança ainda que família do ator criou uma angariação de fundos online para ajudar a custear o funeral.

O ator fez parte de "Jackass", tendo participado no filme de 2010 sobre os protagonistas da controversa série da MTV. No formado, os participantes arriscavam "estranhas e dolorosas performances e até a própria vida: desde aterrorizar transeuntes japoneses disfarçados de pandas, passando por corridas em carros de golfe, a caminhar numa corda por cima de crocodilos vivos".

Stevie Lee ficou também conhecido entre os fãs de "American Horror Story". O ator participou na temporada "Freak Show", de 2014, e vestiu a pele de Evil Dwarf.