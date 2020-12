Tuck Tucker, guionista e animador da série "SpongeBob SquarePants", morreu no passado ao dia 22 de dezembro, aos 59 anos, confirmou a sua família, segundo o Deadline. As causas da morte não são ainda conhecidas.

"Sabemos que ele era adorado por toda a gente que o conhecia (...) Em vez de visitas, se tiverem memórias do Tuck que queiram partilhar na sua timeline, a família gostaria muito de as ler", escreveu a família no comunicado partilhado nas redes sociais.

Além da série "SpongeBob SquarePants", Tuck Tucker trabalhou em produções como "Os Simpsons", "Rugrats", "Ren & Stimpy", "Hey Arnold!" ou "Os Meus Padrinhos São Mágicos".