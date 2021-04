Walter Olkewicz, ator conhecido por participar em séries como "Twin Peaks", "Seinfeld" ou "Grace Under Fire", morreu esta terça-feira, dia 6 de abril. Segundo o site Deadline, a notícia pelo filho do ator, o guionista Zak Olkewicz.

O norte-americano tinha 72 anos. Segundo a publicação, nos últimos anos, Walter Olkewicz enfretou vários problemas de saúde.

Nascido em 1978, o ator começou sua carreira com um papel no filme "Futureworld", de 1976. Ao longo do seu percurso profissional, Walter Olkewicz participou em mais de 100 produções.