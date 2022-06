Uma muçulmana paquistanesa-americana de 16 anos, que vive em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, e que é fã incondicional dos Vingadores, acaba por obter superpoderes como os dos heróis que sempre admirou. Assim se pode descrever Kamala Khan, mais conhecida como Ms. Marvel. A série centrada na super-heroína no Universo Cinematográfico Marvel estreia-se esta quarta-feira, dia 8 de junho, na plataforma Disney+.

"Ms. Marvel" conta com Iman Vellani no papel de Kamala Khan (a super-heroína adolescente que dá título à série). A nova série também prepara a história para "The Marvels", a sequela do filme "Capitão Marvel" que chegará aos cinemas em 2023, onde Kamala Khan estará ao lado da super-heroína interpretada por Brie Larson e ainda Monica Rambeau da série "Wandavision", papel de Teyonah Parris.

Veja o trailer:

Na conferência de imprensa em que o SAPO Mag participou, Iman Vellani começa por recordar que foi graças à sua tia que descobriu que estavam abertas as inscrições para o casting para a série baseada na banda desenhada. Fã incondicional da personagem, a jovem duvidou da veracidade do anúncio: "Achei que era falso. Mas não sabia como eram as convocatórias para os castings. (...) Acabou por ser real e fiz. Mandei um currículo muito académico e a única foto que tinha minha", recorda.

"Em junho de 2020 enviei a última gravação. E fizemos um casting pelo Zoom. Fui escolhida no último dia de aulas do secundário", conta a atriz. "Ainda estou a processar. Ainda não sinto nada [em relação à popularidade]. A história faz parte de uma grande parte da minha vida, mesmo antes de ser escolhida para o papel. Por isso, estou entusiasmada para que as pessoas possam finalmente ver o que eu vi quando peguei naquela BD pela primeira vez, quando fiquei apaixonada pela Kamala e pelo seu mundo", frisa.

"Acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas"

Em conversa com o SAPO Mag, Sana Amanat, editora, diretora de conteúdos e desenvolvimento de personagens da Marvel, cocriadora da personagem e produtora executiva da série, confessa que tem uma "carreira estranha". "Comecei a trabalhar na Marvel há 12 anos. Comecei como editora, depois fui para a área de desenvolvimento de personagens e tornei-me produtora. É uma carreira muito estranha e, por isso, estive sempre um bocadinho a par e não a par das novidades. Depois entrei para os estúdios a tempo inteiro", conta.

"Sempre esperei que 'Ms. Marvel' se tornasse em algo de imagem real. Felizmente, conseguimos. Fizemos algumas animações com a personagem... mas, já há alguns anos, o Kevin Feige [principal responsável da Marvel] tinha manifestado o interesse de trazer a personagem para imagem real. Ele sentiu que era uma personagem especial, uma personagem revelação. Nunca vimos uma personagem como esta antes - não por ter só a sua própria série, mas também ser tão bem sucedida e continuar numa série de BD tão longa. E era praticamente inédito quando surgiu", assinala.

"Estou mesmo feliz porque sempre imaginei que tinha de ser uma série em imagem real e não um filme", frisa Sana Amanat, acrescentando que o universo da personagem tem muitos caminhos para serem explorados.

"O tom da série é vibrante, divertido e alegre, mas também é um pouco estranho e esquisito. Vai para lugares estranhos e fazemos coisas esquisitas. (...) Levamos cada episódio para lugares inesperados. A série tem seis episódios e parece que vamos em tantas direções e que exploramos temas que não são frequentemente explorados nos principais meios de comunicação social, não só sobre muçulmanos, mas também sobre sul-asiáticos e a nossa história", adianta

"Acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas com o que vai acontecer. Espero mesmo que gostem. Assumimos alguns grandes riscos", frisa.

Com a série, Amanat espera mudar algumas mentalidades e acabar com preconceitos. "Para mim, obviamente, é muito importante mudarmos a perceção que há sobre os muçulmanos e não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo... porque há muitas coisas que acontecem aos muçulmanos e que ninguém fala", sublinha. "Espero realmente que as pessoas vejam, compreendam e mudem a sua perspetiva. Isso significará o mundo".

Além de Iman Vellani, o elenco de "Ms. Marvel" conta com Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Os episódios são realizados por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon and Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali são os produtores executivos. Bisha K. Ali é a guionista principal.