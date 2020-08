Lady Gaga é a mais recente confirmação no palco dos MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMAs), transmitidos em direto pela MTV Portugal a 30 de agosto, a partir da 1h00. A cerimónia terá lugar no Barclays Center, em Nova Iorque, mas devido à pandemia da COVID-19 será realizada virtualmente.

A cantora norte-americana regressa ao palco VMAs, onde não atuava desde 2013, para a estreia mundial em televisão do seu mais recente álbum, "Chromatica".

Com nove nomeações, Lady Gaga lidera a corrida aos prémios em conjunto com Ariana Grande, uma das artistas que colaboram no seu novo disco. Em "Rain On Me", as cantoras partilham a nomeação na categoria que premeia o melhor Vídeo do Ano

A voz de "Poker Face" é presença habitual na gala dos prémios da MTV, tendo já sido nomeada para 36 VMAs ao longo da sua carreira e vencido 13.

Além de Lady Gaga, a cerimónia da 37.ª edição do certame vai contar com atuações de The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma, CNCO, Doja Cat, J Balvin e BTS. A apresentação ficará a cargo da atriz, cantora, apresentadora e ativista Keke Palmer.