Luís Costa Ribas, correspondente da SIC nos Estados Unidos, é a mais recente contratação da TVI, confirmou o canal em nota enviada ao SAPO Mag.

"A TVI contratou o jornalista Luís Costa Ribas nas mesmas condições que o correspondente detinha noutra estação de televisão", explica a estação de Queluz de Baixo.

"Trata-se de um contrato de longa duração que comporta maior estabilidade e perspectivas de futuro para o próprio, ao mesmo tempo que possibilita à TVI reforçar a qualidade da sua equipa de profissionais da informação", acrescenta o canal em comunicado.

Luís Costa Ribas começou a sua carreira como jornalista no extinto semanário Tempo, em 1980, seguindo depois para a Rádio Renascença. Em 1984, o jornalista mudou-se para a Voice of America, em Washington.

"Mais tarde abracei a aventura TSF e quatro ano depois tornei-me um dos fundadores da SIC. A vida levou-me a todo o lado. Mais de 50 países e 230 cidades, guerra, terramotos, furacões, histórias de índios, cowboys e capitalismo, política, assuntos internacionais, eleições em três continentes, conversas com com Salman Rushdie e Sylvester Stallone, Plácido Domingo e Whitney Houston, Bill Clinton e Boutros-Ghali, Jonas Savimbi e José Ramos-Horta", frisou Luís Costa Ribas no seu perfil publicado no site da SIC Notícias.

"Mas o meu fascínio maior é a América, onde vivo há mais tempo do que vivi em Portugal, e as histórias que nela há sempre para contar e as coisas que nela há sempre para explicar", confessou.